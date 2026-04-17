ビシェットら新戦力が軒並み結果を残せていない現状では…(C)Getty Images現在8連敗中、ナ・リーグ東地区最下位と、苦しい状況が続くメッツ。主砲のフアン・ソトが負傷で戦列を離れているとはいえ、これほどまでの不振は予想外とも言える展開だ。【動画】捕手目線で見る衝撃の快速球打者が空振りする大谷翔平の一球を観よブレーブスとのカードから始まった連敗は、アスレチックス、ドジャースに連続でスイープされ「8」にま