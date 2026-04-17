この記事をまとめると ■4代目インサイトの販売が決まった ■中国で販売されている「e:NS2」をベースに日本仕様にして販売される ■これから登場するホンダのEVへバトンをつなぐ橋渡し的なポジションを担う 4代目インサイトが目指すところとは 2026年4月16日に正式発表された新型4代目ホンダ・インサイト。BEV（バッテリー式電気自動車）のミドルラージクロスオーバーSUVとして3度目の復活を果たす、その経緯と狙いは。そして日