「ビヒダス のむヨーグルト 脂肪ゼロ」森永乳業は、「ビヒダス のむヨーグルト 脂肪ゼロ」を、機能性表示食品としてリニューアルし、4月27日週から順次発売する。「ビヒダス のむヨーグルト 脂肪ゼロ」は、酸味を抑えた、乳のまろやかな味わいが特長の大容量（900g）のむヨーグルト。脂質を気にしている方も毎日続けやすい脂肪ゼロタイプになっている。今回、生きて大腸まで届き、腸内環境を整える機能が報告されている「ビフィズ