「抹茶アフタヌーンティー」（2名盛）ANAインターコンチネンタルホテル東京は、吹き抜けのロビーの中央に位置する寛ぎの空間「アトリウムラウンジ」（2FL.）において、5月15日〜7月31日までの期間限定で、宇治抹茶を用いた「抹茶アフタヌーンティー」を提供する。同ホテルでは、2018年に抹茶づくしのアフタヌーンティーを初めて提供して以来、毎年サブテーマを変えながら新たな味わいを届けている。抹茶（Matcha）は、世界的な人気