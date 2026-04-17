ANAインターコンチネンタルホテル東京は、吹き抜けのロビーの中央に位置する寛ぎの空間「アトリウムラウンジ」（2FL.）において、5月15日〜7月31日までの期間限定で、宇治抹茶を用いた「抹茶アフタヌーンティー」を提供する。

同ホテルでは、2018年に抹茶づくしのアフタヌーンティーを初めて提供して以来、毎年サブテーマを変えながら新たな味わいを届けている。抹茶（Matcha）は、世界的な人気の高まりとともに年々注目を集め、近年は同ホテルでも国内外の幅広い消費者から好評を得ている。9回目を迎える今年は、香り高い宇治抹茶を主役に、和三盆や黒糖、あんこ、甘酒といった日本の伝統的な甘味素材から、ハチミツ、メープルシュガー、ココナッツシュガーなど天然の甘味料まで、12種類の異なる甘みを個々に組み入れた全12品のスイーツを用意した。抹茶の奥深い緑を基調としたスイーツが美しく並び、多彩な味わいとともに、抹茶の様々な表情の違いを楽しめるアフタヌーンティーとなっている。



見た目も味わいもバリエーション豊かな抹茶スイーツ

中でも特徴的なスイーツが、ティースタンドの上段にある2種類のパンナコッタ。抹茶の濃度3％のパンナコッタにはすっきりとした甘さの和三盆を、濃度8％のパンナコッタにはコクのある黒糖を合わせており、抹茶と甘みが響き合う味わいの違いを感じることができる。他にも、表面にまぶしたパールシュガーがカリカリとした食感を添える「抹茶と小豆のパウンドケーキ」や、抹茶のほろ苦さとチーズの酸味、キャラメルの香ばしく濃厚な甘さが調和する「抹茶とキャラメルのレアチーズケーキ」、フルーティーで優しい甘さのアカシアのハチミツが抹茶の香りを引き立てる「抹茶とハチミツのフィナンシェ」など、抹茶の風味を生かしながら、味わいや香り、食感に変化をもたらすスイーツの一品一品にパティシエチームの技が光る。



抹茶や緑の要素を取り入れた 5 品のセイボリー

別皿で提供するセイボリー（塩味の軽食）には、抹茶風味のバンズで挟んだミニバーガーや、枝豆をあしらったタルトレットなど、抹茶や緑の要素を取り入れた5品を揃える。飲み物は、ドイツの老舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」の今季限定の「ルイボスアマレットカクテル」や「ラベンダードリーム」をはじめとする各種紅茶やフレーバーティー、コーヒー、日本茶など全15種類がフリードリンクで楽しめる。

［アトリウムラウンジ「抹茶アフタヌーンティー」概要］

店舗名称：アトリウムラウンジ（2FL.） Atrium Lounge

提供期間／時間：5月15日（金）〜7月31日（金）11:00〜19:30（最終入店）※2時間制

料金：1人 8000円

スペシャルドリンク「抹茶ソーダ」付き 1人：8800円

（すべて税･サービス料込）

予約・問い合わせ：TEL 03−3505−1185（レストラン予約）

ANAインターコンチネンタルホテル東京＝https://anaintercontinental-tokyo.jp