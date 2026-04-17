【ニューヨーク＝木瀬武】米グーグルは１６日、インターネット上で２０２５年に削除したり掲載を防いだりした不適切な広告が世界で８３億件あったと発表した。前年から６割増えた。自社の生成ＡＩモデル「ジェミニ」の精度が向上して検知能力が高まり、９９％は配信前に停止したとしている。グーグルが公表した報告書によると、不適切な広告のうち、最も多かったのがマルウェア（悪意のあるプログラム）による不正な手法で利用