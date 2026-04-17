【ニューヨーク＝木瀬武】米グーグルは１６日、インターネット上で２０２５年に削除したり掲載を防いだりした不適切な広告が世界で８３億件あったと発表した。

前年から６割増えた。自社の生成ＡＩモデル「ジェミニ」の精度が向上して検知能力が高まり、９９％は配信前に停止したとしている。

グーグルが公表した報告書によると、不適切な広告のうち、最も多かったのがマルウェア（悪意のあるプログラム）による不正な手法で利用者を詐欺サイトなどに誘導する広告で、１２億９０００万件だった。個人の経済的困窮や健康状態などにつけ込んで個人情報を不適切に利用した広告も７億５５００万件と、増加傾向にある。

グーグルは虚偽広告などを利用規約で禁じており、２４９０万件の広告主アカウントを規約違反で停止した。

生成ＡＩを悪用した広告が増える一方で、グーグルの検知機能の向上により「ＡＩ対ＡＩ」の攻防となっている。グーグルは「悪質な広告主は生成ＡＩで欺まん的な広告を大量に作成している。我々もジェミニでリアルタイムに検知し掲載を防ぐ取り組みを広げていく」としている。