結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。めいさんの実家には、可愛らしいカギしっぽの黒猫がいます。爪とぎ用のダンボールにはお手製の猫の絵が描かれているのですが……。夫の目にはどうやら違うものに見えていたようです。第14話ムキッ？【作者コメント】実家の母が描いた絵には、可愛らしいカギしっぽ。けれど夫に