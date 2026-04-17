【嫁ぎ先の天然家族2】もうそれにしか見えない「ムキッとしてる」夫の感性＜第14話＞#4コマ母道場
結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。めいさんの実家には、可愛らしいカギしっぽの黒猫がいます。爪とぎ用のダンボールにはお手製の猫の絵が描かれているのですが……。夫の目にはどうやら違うものに見えていたようです。
第14話 ムキッ？
【作者コメント】
実家の母が描いた絵には、可愛らしいカギしっぽ。けれど夫には、筋肉ムキムキの左腕に見えていたらしいです。そんなこと言われてしまったら、もう私にも「ムキッとした猫」にしか見えなくなりました……。ほんと目のつけどころが面白いっていうか変っていうか、一緒にいて全く飽きない人です、わが夫。
編集・井伊テレ子
第14話 ムキッ？
【作者コメント】
実家の母が描いた絵には、可愛らしいカギしっぽ。けれど夫には、筋肉ムキムキの左腕に見えていたらしいです。そんなこと言われてしまったら、もう私にも「ムキッとした猫」にしか見えなくなりました……。ほんと目のつけどころが面白いっていうか変っていうか、一緒にいて全く飽きない人です、わが夫。
編集・井伊テレ子