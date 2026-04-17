2児の母でタレントの安田美沙子（43）が16日、自身のインスタグラムを更新。豪華な手作り食卓を披露した。【写真】「美味しそう」「何人前ですか？」豪華手料理を一挙披露した安田美沙子安田は「最近のごはんたち」と、品数豊富でさまざまな料理がずらりと並ぶ食卓の写真を一挙公開。「いただいたマグロで、仲良しのお姉ちゃんの誕生日祝い」と明かし、「いっつも、わが家にあったかくしてくれて、ありがとう」「Happy Birthda