2児の母・安田美沙子「最近のごはんたち」 豪華な手作り食卓を一挙披露「めちゃくちゃ美味しそう」「何人前ですか？」
2児の母でタレントの安田美沙子（43）が16日、自身のインスタグラムを更新。豪華な手作り食卓を披露した。
【写真】「美味しそう」「何人前ですか？」豪華手料理を一挙披露した安田美沙子
安田は「最近のごはんたち」と、品数豊富でさまざまな料理がずらりと並ぶ食卓の写真を一挙公開。「いただいたマグロで、仲良しのお姉ちゃんの誕生日祝い」と明かし、「いっつも、わが家にあったかくしてくれて、ありがとう」「Happy Birthday」と、感謝と祝福の言葉をつづった。
また、「仲良しのお店からいただいた酒粕で、粕汁にもはまる」といい、「おいしいな、あたたかい汁物って幸せ」と、心まで温まる食の喜びを伝えた。
コメント欄には「コレ何人前ですか？結構な量ですねー笑」「めちゃくちゃ美味しそう」「素敵」「栄養豊富でよさそう！」「料理上手 子供達喜ぶね」「全部おいしそう」などの声が寄せられている。
安田は2014年3月14日にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。17年5月に第1子男児、20年2月に第2子男児が誕生している。
【写真】「美味しそう」「何人前ですか？」豪華手料理を一挙披露した安田美沙子
安田は「最近のごはんたち」と、品数豊富でさまざまな料理がずらりと並ぶ食卓の写真を一挙公開。「いただいたマグロで、仲良しのお姉ちゃんの誕生日祝い」と明かし、「いっつも、わが家にあったかくしてくれて、ありがとう」「Happy Birthday」と、感謝と祝福の言葉をつづった。
コメント欄には「コレ何人前ですか？結構な量ですねー笑」「めちゃくちゃ美味しそう」「素敵」「栄養豊富でよさそう！」「料理上手 子供達喜ぶね」「全部おいしそう」などの声が寄せられている。
安田は2014年3月14日にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。17年5月に第1子男児、20年2月に第2子男児が誕生している。