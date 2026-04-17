次回4月22日（水）よる10時 第3話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。数々の名作ドラマレビュー記事を手掛ける「テレビ視聴しつ」室長・大石庸平氏は、4月15日（水）放送の第2話をどう見たか？場面写真とともに紹介する。（※以下、第2話のネタバレを含みます）波瑠と麻生久美子がＷ主演を務める新ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』の第2話が15日に放送された。本作