猫が病気になったときに行われる主な検査6つ 1．血液検査 血液検査は猫の体調を調べるうえで最も基本となる検査で、全身の状態を把握するために広く行われます。 赤血球や白血球、血小板の数を調べる血球検査と、肝臓・腎臓などの臓器の働きを確認する生化学検査などがあり、炎症や感染症、内臓疾患の有無を確認できる検査です。 健康診断や手術前、体調不良が続くときなどに実施される場合が多く、異常が見