記事ポイント ファミペイ提示で宝塚貸切公演に応募可能「RRR」舞台化作品の観劇やBlu-rayが当たる支払い方法に応じて当選確率がアップ ファミリーマートは、通販代金や公共料金、税金の支払い時にファミペイを提示すると応募できるキャンペーンを実施します。キャンペーンは、宝塚歌劇 星組による話題作『RRR × TAKA”R”AZUKA 〜√Rama〜』の貸切公演チケットなどが当たる内容です。日常の支払いを特別な