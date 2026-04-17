支払いで狙う観劇体験！ ファミリーマート 宝塚歌劇 星組 貸切公演ご招待キャンペーン

記事ポイント ファミペイ提示で宝塚貸切公演に応募可能「RRR」舞台化作品の観劇やBlu-rayが当たる支払い方法に応じて当選確率がアップ ファミペイ提示で宝塚貸切公演に応募可能「RRR」舞台化作品の観劇やBlu-rayが当たる支払い方法に応じて当選確率がアップ

ファミリーマートは、通販代金や公共料金、税金の支払い時にファミペイを提示すると応募できるキャンペーンを実施します。

キャンペーンは、宝塚歌劇 星組による話題作『RRR × TAKA”R”AZUKA 〜√Rama〜』の貸切公演チケットなどが当たる内容です。

日常の支払いを特別なエンターテインメント体験につなげられる企画です。

ファミリーマート「宝塚歌劇 星組 貸切公演ご招待キャンペーン」

キャンペーン期間: 2026年4月21日から7月31日までスタンプ付与期間: 2026年4月21日から7月27日まで対象店舗: 全国のファミリーマート約16,400店舗応募条件: 対象料金の支払い時にファミペイをレジで提示対象支払い: 通販代金、公共料金、税金など応募方法: 支払い1件ごとにたまるスタンプを交換して応募

ファミリーマートは、支払い時のファミペイ提示でスタンプがたまる仕組みを用意します。

ファミペイ決済を使うと当選確率が2倍になり、ファミペイ翌月払いへの登録も加えると当選確率が3倍になります。

貸切公演

対象公演は、インド映画「RRR」を舞台化した『RRR × TAKA”R”AZUKA 〜√Rama〜』です。

公演は、2024年公演でもラーマ役を演じた暁 千星が再び同役に挑み、ラーマを主人公として再構築した一本立て作品です。

前作では描かれなかったシーンも加わり、新たな魅力を楽しめる構成です。

公演名: 宝塚歌劇 星組公演『RRR × TAKA”R”AZUKA 〜√Rama〜』主演: 暁 千星、詩 ちづる脚本・演出: 谷 貴矢日時: 2026年10月3日 15時30分開演会場: 宝塚大劇場招待人数: 総計2,315名

招待席は、SS席からB席ペアコースまで幅広く用意されます。

ファミリーマートの宝塚歌劇招待キャンペーンとしては過去最大級の規模です。

賞品内容

A賞 SS席コース: スタンプ10個、総計194名A賞 S+席コース: スタンプ8個、総計775名A賞 S・A席ペアコース: スタンプ8個、総計460組920名A賞 B席ペアコース: スタンプ4個、総計213組426名B賞: Blu-ray、スタンプ6個、100名C賞 10,000円相当: スタンプ5個、100名C賞 5,000円相当: スタンプ3個、50名C賞 1,000円相当: スタンプ1個、50名

賞品は、観劇チケットに加えてBlu-rayやファミマポイントもそろいます。

会場に行けない人も、映像作品やポイント特典で参加しやすい内容です。

参加方法

応募期間 第1弾: 2026年4月21日から6月8日まで応募期間 第2弾: 2026年6月9日から7月31日まで第1弾の未使用スタンプ: 第2弾へ引き継ぎ可能対象外: ファミペイ請求書支払い支払い方法: 現金またはファミペイ決済

参加には、支払い時にファミペイをレジでスキャンする手順が必要です。

現金払いでもアプリ提示が必要なので、応募前に準備しておくとスムーズです。

ファミリーマートは、毎日の支払いを使って宝塚歌劇の観劇や特典に応募できる機会を広げます。

『RRR × TAKA”R”AZUKA 〜√Rama〜』を楽しみたい人にとって見逃せないキャンペーンです。

ファミペイを使う人ほど当選確率アップのメリットも受けられます。

ファミリーマートの「宝塚歌劇 星組 貸切公演ご招待キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. キャンペーンに応募するには何が必要ですか？

A. ファミリーマートの店舗レジで通販代金や公共料金、税金などを支払う際に、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示する必要があります。

支払い1件ごとにスタンプが1個たまり、必要数に応じて応募できます。

Q. どの賞品に応募できますか？

A. 賞品は『RRR × TAKA”R”AZUKA 〜√Rama〜』の貸切公演チケット、演目を収録したBlu-ray、ファミマポイントの3種類です。

必要なスタンプ数と当選人数はコースごとに異なります。

Q. 当選確率を上げる方法はありますか？

A. 各応募期間内に1回でもファミペイ決済を利用すると当選確率が2倍になります。

さらにファミペイ決済を行い、抽選時点で「ファミペイ翌月払い」に登録していると当選確率が3倍になります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 支払いで狙う観劇体験！ ファミリーマート「宝塚歌劇 星組 貸切公演ご招待キャンペーン」 appeared first on Dtimes.