春が旬の新玉ねぎ。みずみずしい甘さがおいしいのはもちろん、じつはうれしい健康効果も。玉ねぎに豊富に含まれる硫化アリルは、加熱すると、胃の粘膜を保護して血流をよくする成分に変化します。そこでスープにすれば、溶け出た栄養までまるごといただけるというわけ。加熱した新玉ねぎは甘さがいっそう引き出されて美味！胃腸にやさしくヘルシーな新玉ねぎのスープをぜひ味わって。『新玉ねぎとしらすのわかめ中華スープ』のレ