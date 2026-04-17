旬の甘〜い新玉で血液サラサラ『新玉としらすのわかめ中華スープ』栄養丸ごとキャッチ

春が旬の新玉ねぎ。みずみずしい甘さがおいしいのはもちろん、じつはうれしい健康効果も。

玉ねぎに豊富に含まれる硫化アリルは、加熱すると、胃の粘膜を保護して血流をよくする成分に変化します。そこでスープにすれば、溶け出た栄養までまるごといただけるというわけ。

加熱した新玉ねぎは甘さがいっそう引き出されて美味！ 胃腸にやさしくヘルシーな新玉ねぎのスープをぜひ味わって。

『新玉ねぎとしらすのわかめ中華スープ』のレシピ

材料（2人分）

新玉ねぎ……1個（約200g）

しらす干し……50g

カットわかめ（乾燥）……2g

しょうゆ……小さじ1/4

ごま油……小さじ1

作り方

(1)

玉ねぎは幅1cmの輪切りにする。

(2)

鍋に玉ねぎ、しらす、水1と1/2カップを入れて中火にかけ、煮立ったらふたをして弱火で5分ほど煮る。わかめ、しょうゆを加えてひと煮し、ごま油を加えて器に盛る。

しらすと玉ねぎのうまみが溶け込んだスープは滋味深く、やさしい味わいです。仕上げにこしょうをふっても◎。

植田有香子ウエダユカコ 料理家 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）