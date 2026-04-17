旬の甘〜い新玉で血液サラサラ『新玉としらすのわかめ中華スープ』栄養丸ごとキャッチ
春が旬の新玉ねぎ。みずみずしい甘さがおいしいのはもちろん、じつはうれしい健康効果も。
玉ねぎに豊富に含まれる硫化アリルは、加熱すると、胃の粘膜を保護して血流をよくする成分に変化します。そこでスープにすれば、溶け出た栄養までまるごといただけるというわけ。
加熱した新玉ねぎは甘さがいっそう引き出されて美味！ 胃腸にやさしくヘルシーな新玉ねぎのスープをぜひ味わって。
『新玉ねぎとしらすのわかめ中華スープ』のレシピ
材料（2人分）
新玉ねぎ……1個（約200g）
しらす干し……50g
カットわかめ（乾燥）……2g
しょうゆ……小さじ1/4
ごま油……小さじ1
作り方
(1)
玉ねぎは幅1cmの輪切りにする。
(2)
鍋に玉ねぎ、しらす、水1と1/2カップを入れて中火にかけ、煮立ったらふたをして弱火で5分ほど煮る。わかめ、しょうゆを加えてひと煮し、ごま油を加えて器に盛る。
しらすと玉ねぎのうまみが溶け込んだスープは滋味深く、やさしい味わいです。仕上げにこしょうをふっても◎。
教えてくれたのは…
植田有香子ウエダユカコ
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（『オレンジページ』2026年3月17日号より）