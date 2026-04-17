フラーゴラッド鹿児島の津田大地選手が日置市の伊集院中学校のバレーボール部指導員に任命されました。 「中学校の部活動指導員に任命します」 津田選手は奄美大島の宇検村出身で鹿児島商業高校を卒業し、フラーゴラッド鹿児島の設立から選手として所属。今シーズンで現役の引退を表明しています。 学校の部活動は少子化や教員不足で存続が厳しくなっていて、日置市では今年度から「部活動指