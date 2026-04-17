首の手術で休養首の手術のため休養していたマツコ・デラックスが、4月13日放送の「5時に夢中！」（TOKYO MX）でテレビ復帰を果たした。当代随一の人気タレントの約2か月ぶりの帰還ということで、復帰を祝福する空気が流れる中で、マツコは「本当にもう嫌だ。労働意欲が湧かなくて」などと後ろ向きな発言をしていた。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「げっそり」「目が怖い」…心配なマツコの近影それ以外にも「