フジテレビ系『Live News イット！』（月〜金後3：45）が17日に放送され、京都・南丹市で起きた事件について、子どもへの心のケアを呼びかけた。【写真】どっちに似てきた？おばた＆山崎アナの長男（2歳6ヶ月）番組は、この日までにわかった捜査状況などをVTRで紹介。その後、榎並大二郎アナウンサーが、「この一連の事件をめぐってはですね。情報に触れることで、どこかやり場のない気持ちになる方もいらっしゃるかと思いま