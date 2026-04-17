京都・南丹市の事件めぐり『イット！』、子どもへの“寄り添い”呼びかけ 榎並アナ「本当にこの事件は…」

京都・南丹市の事件めぐり『イット！』、子どもへの“寄り添い”呼びかけ 榎並アナ「本当にこの事件は…」