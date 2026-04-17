4月17日、NCAA（全米大学体育協会）ディビジョン1のペンシルベニア大学から転校先を探していた中村ミラー彩藍が、同じくディビジョン1のUCアーバイン大学にコミットしたことが明らかになった。 UCアーバイン大学女子バスケットボール部の公式Xアカウントは、中村が新たなユニフォームをまとった姿とともに“WELCOME to Irvine, Sarah!”のメッセージを添えて投稿した。 &#