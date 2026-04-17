中村ミラー彩藍がUCアーバイン大へ転校…三井不動産カップ2025に日本代表として出場

4月17日、NCAA（全米大学体育協会）ディビジョン1のペンシルベニア大学から転校先を探していた中村ミラー彩藍が、同じくディビジョン1のUCアーバイン大学にコミットしたことが明らかになった。

UCアーバイン大学女子バスケットボール部の公式Xアカウントは、中村が新たなユニフォームをまとった姿とともに“WELCOME to Irvine, Sarah!”のメッセージを添えて投稿した。



𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐈𝐫𝐯𝐢𝐧𝐞, 𝐒𝐚𝐫𝐚𝐡! 🤝#TogetherWeZot | #RipEm pic.twitter.com/HgE0f55P6B

- UCI Women's Basketball (@UCIwbb) April 16, 2026

これまで中村は、ペンシルベニア大学で2シーズンプレーし、2024－25シーズンは28試合に出場し、1試合平均15.0得点1.9リバウンド0.7アシストを記録。しかし2025－26シーズンは15試合の出場で、1試合平均3.2得点0.3リバウンド0.2アシストにとどまった。

中村は同5日に自身のXアカウントで「慎重に考えた末、転校ポータルに登録することを決めました」と発表。「家族、チームメート、コーチ、そしてペン（ペンシルベニア大学）のみんなに感謝しています。ここで学んだ教訓はすべてを意味します。これは簡単な決断ではありませんでしたが、私の成長のための正しい一歩です。次に何が起こるか楽しみです」と感謝と決意をつづっていた。

アメリカ・アリゾナ州出身で現在20歳の中村は、日本とジャマイカの国籍を持つ178センチのシューティングガード。地元アリゾナ州の高校を卒業後ペンシルベニア大学で2シーズンを過ごした。

2021年に開催された『2020年東京オリンピック』で銀メダルを獲得した女子日本代表の活躍を見て、「日本でプレーしたい」という思いを強くしたという。また、河村勇輝（シカゴ・ブルズ）が中村のInstagramを見て、女子日本代表コーリー・ゲインズヘッドコーチにメッセージを送ったことで、女子日本代表候補に選出されたという逸話の持ち主。そして2025年に念願の女子日本代表のユニフォームを着て『三井不動産カップ2025』に出場。チャイニーズ・タイペイ戦の2試合に出場し1試合平均7.5得点2.0リバウンドを記録した。

本場アメリカ仕込みのスキルを持つ中村の、新たな挑戦と成長に期待がかかる。

【動画】日本代表初選出ながら高い得点力を見せる中村ミラー彩藍