京都府南丹市内の小学校に通う安達結希くん（11）の遺体が見つかった事件。警察は15日、結希くんの自宅に家宅捜索に入り、16日未明に安達くんの養父である安達優季容疑者（37）を死体遺棄容疑で逮捕した。捜査関係者によると、安達容疑者は「私のやったことに間違いありません」と供述し、結希くんの殺害についても認めているという。【写真を見る】“捜索の穴”になっていた学校近くの遺体発見現場。「衝動的にキレることがあっ