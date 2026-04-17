「夢のツーショット」今年も実現へ自衛隊群馬地方協力本部は2026年4月14日（水）、陸上自衛隊の高機動車と、その“双子の兄弟”といえる車両が並んだ写真を公式Xで公開しました。【2台ともデッッカい…！！】これが「自衛隊高機動車＆民生版」のツーショットです（写真で見る）高機動車と揃い踏みを果たしたのは、トヨタが販売していた民生仕様の「メガクルーザー」です。メガクルーザーは1996年1月に発売、2001年にラインナ