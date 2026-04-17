水産会社から「漁船が沈みそうだ」と通報 鹿児島海上保安部によりますと、きょう17日午前、鹿児島県枕崎市の沖で4人が乗った漁船が転覆しました。3人は救助されましたが、1人が行方不明になっています。 鹿児島海保によりますと、17日11時すぎ、水産会社から海保に「漁船が沈みそうだ」と通報がありました。現場は枕崎市の立神岩の沖合いで、漁船には4人が乗っていました。 4人のうち3人救助 1人行方不明 うち3人は、救命胴