【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszのTV番組『タイムレスマン』が、ゴールデンタイムに昇格。ゴールデン初回となる4月17日の放送は、2時間にわたって『日光街道！脱落旅SP』が届けられる。 ■まさかの脱落旅で「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」 timeleszメンバー8人が全員一丸となって「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、それぞれの個性を発揮しながら様々な企画に挑