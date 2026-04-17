timelesz『タイムレスマン』ゴールデン初回放送は「日光街道！脱落旅SP」！自称“timeleszと裸の付き合いをする男”も登場

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timeleszのTV番組『タイムレスマン』が、ゴールデンタイムに昇格。ゴールデン初回となる4月17日の放送は、2時間にわたって『日光街道！脱落旅SP』が届けられる。

■まさかの脱落旅で「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」

timeleszメンバー8人が全員一丸となって「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、それぞれの個性を発揮しながら様々な企画に挑戦するフジテレビ系列の痛快バラエティー『タイムレスマン』。

今回の旅の目的地は、毎年200万人近くの参拝者が訪れる関東最大のパワースポット「日光東照宮」。徳川家康をまつる日光東照宮を訪ね、『タイムレスマン』が、約300年続いた徳川幕府のように長く続く番組となるようにみんなでお参りしよう、という内容になっている。

楽しい“東照宮参り”を期待して、出発地点である隅田公園に集合したtimeleszメンバー。ところが、開幕早々、進行役の佐野瑞樹アナウンサーから今回の旅が“脱落旅”であることを知らされ、途端に真剣な表情に。

旅の途中いたるところでメンバーが次々にリタイアしていく“脱落旅”は、2025年秋の特番『東海道中！脱落旅SP』（2025年9月27日放送）で経験済みだが、今回はひとたび脱落してしまうと前回以上に過酷な試練が課せられるとあって、8人は覚悟を決めて最初の難関に挑む。

■大盛り上がり必至のゲームが続々登場！

道中では、心理戦と裏切りが交錯する究極のじゃんけん対決「信頼じゃんけん」、サプライズゲストを迎えて繰り広げる全員連帯責任の2択クイズ「2択マン」といったおなじみの名物ゲームの他、番組HPで募集中の「timeleszにやってほしいゲーム」に寄せられた視聴者考案の新ゲームなど、趣向を凝らした大盛り上がり必至のゲームが次々と登場。

“負けたら脱落”だけでなく、“負けたら罰ゲーム” “勝ったらご褒美”など、それぞれのルールのもと、8人の真剣勝負が展開していく。

そんなハードな旅が繰り広げられる一方で、番組では、日光街道の旅の魅力もあますところなく紹介。浅草～日光を結ぶ新型特急「スペーシアＸ」の貸切列車でくつろいだり、日光街道の宿場町・今市宿（下今市駅）で、蒸気機関車「SL大樹」の運転台を見学したりと、メンバーみんなで贅沢なアクティビティーを満喫する。

さらに、浅草の銘菓や日光の最新スイーツ、さらに大江戸温泉物語Premium鬼怒川観光ホテルの海鮮＆和牛バイキングなど、それぞれのご当地グルメも堪能。旅行ファンも必見だ。

日光から合流するゲスト・みなみかわの活躍にも注目。深夜時代、トーク企画『サウナでととのう話マン』（2月3日・24日放送）にサプライズで参加して以来、「timeleszと裸の付き合いをする男」を自称するみなみかわは、今回“アテンド芸人”として日光の観光スポットを案内するが、あるゲームをきっかけに、メンバーとの間にトラブルが発生する場面も。

旅する間じゅう、なぜか次々と巻き起こるハプニングに見舞われてしまうtimeleszメンバー。果たしてメンバー全員、無事にそろって日光東照宮にたどり着けるのか!?

■読売新聞の『タイムレスマン』番組ラテ欄が8人のメンバーカラーに！

4月17日発行の読売新聞 東京本社版（掲載エリア：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都6県と山梨県の一部地域）の朝刊テレビ面の『タイムレスマン』番組ラテ欄に、timeleszメンバー8人のメンバーカラーが登場！ ひとつの番組ラテ欄に8つ以上の色が使われるのは、2024年11月に創刊150周年を迎えた読売新聞史上初とのこと。この日限りの『タイムレスマン』スペシャルラテ欄にぜひ注目しよう。

■番組情報

フジテレビ系『タイムレスマン』

04/17（金）21:00～22:52

※レギュラー放送は毎週金曜21:58～22:52

出演：timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島 聡、寺西拓人、原 嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）

ゲスト：みなみかわ 他

進行：佐野瑞樹（フジテレビアナウンサー）

(C)フジテレビ

■関連リンク

『タイムレスマン』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/

timelesz OFFICIAL SITE

https://ovtp.jp/

https://starto.jp/s/p/artist/24