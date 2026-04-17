安永 [東証Ｓ] が4月17日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の17億円→21.5億円(前の期は9.3億円)に26.5％上方修正し、増益率が81.0％増→2.3倍に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の9.4億円→13.9億円(前年同期は8.3億円)に47.4％増額し、増益率が14.2％増→68.4％増に拡大する計