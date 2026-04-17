安永 <7271> [東証Ｓ] が4月17日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の17億円→21.5億円(前の期は9.3億円)に26.5％上方修正し、増益率が81.0％増→2.3倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の9.4億円→13.9億円(前年同期は8.3億円)に47.4％増額し、増益率が14.2％増→68.4％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、前期の年間配当を従来計画の14円→23円(前の期は13円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期通期連結業績予想は、売上高は概ね前回予想どおりに推移する見込みであります。一方で、主に機械装置事業において改造案件及びアフターサービスの増加による採算性の良化、環境機器事業及びエンジン部品事業においても堅調に推移した結果、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益が増加する見込みとなりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、「１．繰延税金資産の計上について」に記載した理由により、同予想を大幅に上回る見込みとなりました。



当社は株主の皆様への利益配分に関しましては、長期的な経営基盤の確保に努めるとともに、安定的な配当の継続を基本方針としております。当期の配当金につきましては、当期の業績等を勘案し、2025年11月14日に公表しました前回予想から期末配当金は1株につき９円増配し、１株当たり16円予想に修正いたします。これにより、当期の１株当たり年間配当金は23円となる見込みです。