インスタグラムのプロフィール欄を更新フィギュアスケート女子で今季限りで現役を引退した樋口新葉さんが17日、自身のXでインスタグラムのプロフィール欄を更新したことを報告。同欄で示唆された25歳の今後の活動に、ファンからは様々な声が上がった。2022年北京五輪では団体戦で銀メダルを獲得した樋口さん。インスタグラムのプロフィール欄には、「Olympian」と銀メダルの絵文字に加えて、新たに「Choreographer」という肩書