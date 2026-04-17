インスタグラムのプロフィール欄を更新

フィギュアスケート女子で今季限りで現役を引退した樋口新葉さんが17日、自身のXでインスタグラムのプロフィール欄を更新したことを報告。同欄で示唆された25歳の今後の活動に、ファンからは様々な声が上がった。

2022年北京五輪では団体戦で銀メダルを獲得した樋口さん。インスタグラムのプロフィール欄には、「Olympian」と銀メダルの絵文字に加えて、新たに「Choreographer」という肩書きも。今後は振付師としても活動するとみられる。

X上のファンも反応。「樋口新葉さんに振付てもらえるスケーター幸せだろうな」「新葉ちゃん振付とかレッスンとかやるんだ！」「お？新葉さんのインスタがなかなかこれは今後楽しみですねということに」「新葉ちゃんの振付とか指導とか、楽しみだね〜」などのコメントが寄せられた。

樋口さんは3月9日にインスタグラムで引退を改めて報告した際は、「これからはプロスケーターとして、社会人として新しい人生を進んでいきます。引き続きアイスショーではこれまで以上におもしろいスケートをお見せできるように頑張っていきたいと思います。そして、新しいことにもどんどん挑戦していきたいと思います」と説明していた。



（THE ANSWER編集部）