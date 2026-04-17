19日に中山競馬場で開催される皐月賞。今年は近年まれに見る大混戦の様相を呈している。フルゲート18頭のうち半数の9頭が重賞ウイナーで、2歳G1を制したカヴァレリッツォとロブチェンも参戦を予定。しかし無敗馬は皆無だ。展開次第で、どの馬が勝ってもおかしくない実力伯仲の一戦となるだろう。◆重賞馬9頭が集結した“近年まれに見る大混戦”の構図予想は難解を極めるが、困ったときは“とりあえず外国人ジョッキーを買っ