野球日本代表・侍ジャパンは17日、侍ジャパン U-12 日本代表監督を桑田真澄さんがつとめることを発表しました。この侍ジャパン U-12 日本代表が出場するのは、8月9日から中国・杭州市で開催される「第 12 回 BFA U12 アジア野球選手権」に出場する代表チーム。15日までの日程で行われ、8チームが参加することとなっています。桑田さんは就任に際し「日本代表として国際大会に出場することは、子どもたちにとって大きな経験になりま