野球日本代表・侍ジャパンは17日、侍ジャパン U-12 日本代表監督を桑田真澄さんがつとめることを発表しました。

この侍ジャパン U-12 日本代表が出場するのは、8月9日から中国・杭州市で開催される「第 12 回 BFA U12 アジア野球選手権」に出場する代表チーム。15日までの日程で行われ、8チームが参加することとなっています。

桑田さんは就任に際し「日本代表として国際大会に出場することは、子どもたちにとって大きな経験になります。野球で勝利を目指すことはもちろんですが、世界の同年代の選手たちと交流し、さまざまな文化や価値観に触れることで、視野を広げてほしいと思っています。また、国際大会を通して、失敗を恐れず挑戦することや、仲間と助け合うことの大切さを学んでもらえればうれしいです。そうした経験が、将来社会で活躍するための大きな力になると考えています。日本野球の未来のために責任を持って務めたいと思います」と思いを寄せています。

桑田さんは昨季まで巨人の2軍監督を担当。今季からはオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブのCBOをつとめています。