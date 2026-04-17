ロッテは人気タルト専門店○△□(マルサンカクシカク)と初めてコラボレーションし、「チョコパイ ティラミスタルト 個売り」「チョコパイ いちごミルクタルト 個売り」「カスタードケーキ ベリーチーズタルト」を2026年4月21日に新発売する。【商品画像はこちら】「チョコパイ ティラミスタルト」など3品〈人気タルト専門店の味わいを再現〉○△□は2016年に大阪･北堀江で誕生し、片手で食べられるタルトとして話題になった。現在