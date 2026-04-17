タルト専門店の味わいをチョコパイ&カスタードケーキで再現!【○△□(マルサンカクシカク)×ロッテ】

ロッテは人気タルト専門店○△□(マルサンカクシカク)と初めてコラボレーションし、「チョコパイ ティラミスタルト 個売り」「チョコパイ いちごミルクタルト 個売り」「カスタードケーキ ベリーチーズタルト」を2026年4月21日に新発売する。

【商品画像はこちら】「チョコパイ ティラミスタルト」など3品

〈人気タルト専門店の味わいを再現〉

○△□は2016年に大阪･北堀江で誕生し、片手で食べられるタルトとして話題になった。現在はオンラインショップを中心に展開している。今回のコラボでは、ピクニックやドライブなどのお供として「本格的なタルトの味わいを、もっと身近に、手軽に」楽しんでもらえるよう開発したという。

○△□の人気商品「ティラミスタルト」「いちごミルクタルト」「ベリーチーズタルト」をロッテの「チョコパイ」「カスタードケーキ」で表現した。パッケージは、○△□のブランドカラーのグレーをベースに、思わず目をひくカラフルなブルー･ピンク･イエローの色合いを採用している。

タルト専門店○△□(マルサンカクシカク)

◆「チョコパイ ティラミスタルト 個売り」

1個、オープン価格(想定小売価格151円前後)

ケーキにコーヒーを練りこむことでコーヒーの香りを、クリームにはマスカルポーネチーズパウダーを練りこむことで、ティラミスタルトの味わいを表現した。ティラミスタルトのしっかりとした「コーヒー感」とほんのり香る「マスカルポーネのチーズの風味」を感じられるよう、品質を設計している。

◆「チョコパイ いちごミルクタルト 個売り」

1個、オープン価格(想定小売価格151円前後)

ケーキにヘーゼルナッツパウダーを、クリームに苺果汁･クリームパウダーを練りこみ、いちごミルクタルトを表現した。タルトの香ばしさ、いちごの酸味、ミルクのコクをバランスよく感じられるように仕立てている。

◆「カスタードケーキ ベリーチーズタルト」

6個、オープン価格(想定小売価格518円前後)

タルトの香ばしさと風味をケーキで表現し、チーズのまろやかなコクと深みを引き出したクリームで上品な味わいに仕上げた。ケーキの中には、華やかなストロベリーを主役に、ラズベリーとブルーベリーを重ねたトリプルベリーソ-スを入れている。

ベリーとチーズのバランスを再現するところに特にこだわり、ベリーチーズタルトに使用されているチーズ原料や、3種のベリーについて研究し、表現したという。