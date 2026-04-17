夫が寝言で他の女性の名前を呼んだことを追及すると「浮気をしていた」と認めました。しかも、同じ人と繰り返し何度も……。大好きな夫の浮気、本当に傷つきました。しかしそれでも謝罪してもらって、再構築していくのだと疑いませんでしたが、夫は私と子どもを捨て、浮気相手の元に行きたいというのです。夫に浮気され、そして捨てられる……そんなひどいことがありますか？なんとか彼の気持ちをつなぎ留めたいです。「お願い…