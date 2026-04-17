パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスは4月24日、新業態「驚楽(きょうらく)の殿堂ロビン・フッド」の1号店として、「ロビン・フッド甚目寺店」(愛知県あま市)をオープンする。驚楽の殿堂ロビン・フッド○"スーパーみたいでスーパーじゃない"食品強化型の新業態ロビン・フッドは、ユニーのもつ生鮮調達力と、ドン・キホーテが得意とする非食品におけるトレンドとニーズを最適化した品揃えに"驚安DNA"を掛け