タレント吉川ひなの（46）が17日、SNSで芸能活動の本格再開を発表し話題になっている。移住先のハワイから昨年3月に沖縄に移り、子育て中心の生活を送っているが、子どもたちとの時間を大切にしつつ自分自身とも向き合い、 新たな事務所と業務提携を締結。【もっと読む】《加藤ローサ系離婚？》IZAMとパートナー解消した吉岡美穂への同情と期待されるママタレ復帰「新しい形で活動をスタート」すると宣言し、約8年ぶりのテレビ出