大谷の一言からラッシングがダメ押し満塁弾米大リーグのドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地でのメッツ戦に8-2で勝利し、先発した大谷翔平投手が今季2勝目を挙げた。8回には大谷の代わりにDHで先発したダルトン・ラッシング捕手が貴重なダメ押し本塁打を放った。その直前、大谷がラッシングにかけた言葉が話題になっている。大谷は6回を投げ2安打1失点、10奪三振。直球は最速100.4マイル（約161.6キロ）を記録した。また