ホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie」の最新作となる野球ゲーム『萌えろ!!ホロ野球』が、4月17日よりSteamにて発売された。価格は1,500円（税込）で、発売から7日間限定の20%OFFローンチセールも実施されている。 【画像あり】ドット絵姿のライバーがスタジアムで活躍スクリーンショット 本作は、シティコネクション（旧ジャレコ）の名作野球ゲーム