ホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie」の最新作となる野球ゲーム『萌えろ!!ホロ野球』が、4月17日よりSteamにて発売された。価格は1,500円（税込）で、発売から7日間限定の20%OFFローンチセールも実施されている。

【画像あり】ドット絵姿のライバーがスタジアムで活躍 スクリーンショット

本作は、シティコネクション（旧ジャレコ）の名作野球ゲーム『燃えろ!!プロ野球』をベースに、ホロライブのメンバーやファンマスコットたちが試合を繰り広げる野球ゲームだ。ドット絵で描かれたグラフィックが特徴で、開発はクローバーラボが手がけている。

ゲームモードは3つ用意されている。

「ホロライブリーグ」は、3つのリーグを勝ち抜きながらチームを育成し、リーグ優勝を目指すモード。監督タイプによって成長の方向性が変わるため、プレイヤーごとのスタイルに合わせた育成が可能となっている。「対戦モード」では、対戦ルールをカスタマイズしながらPvE・PvPのローカル対戦が楽しめる。ホロライブリーグで育成したチームを持ち込んでの対戦にも対応する。「オンラインモード」では、育成した自分だけのチームで全国のプレイヤーとの対戦が可能だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）