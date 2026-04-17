8月14日～16日に東京と大阪の2会場にて開催される『SUMMER SONIC 2026』の、第6弾追加アーティストが発表された。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、SixTONES、FALL OUT BOY、aespa……『SUMMER SONIC 2025』豪華アクトの注目ステージを振り返る） 8月14日の東京には、PACIFIC STAGEのヘッドライナーとしてMAN WITH A MISSIONの出演が決定。そのほか、DEAN & TABBER、Fear, and Loathing in Las Vegas