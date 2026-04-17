8月14日～16日に東京と大阪の2会場にて開催される『SUMMER SONIC 2026』の、第6弾追加アーティストが発表された。

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8月14日の東京には、PACIFIC STAGEのヘッドライナーとしてMAN WITH A MISSIONの出演が決定。そのほか、DEAN & TABBER、Fear, and Loathing in Las Vegas、PassCode、Xdinary Heroesが出演する。

また、8月15日の東京と16日の大阪にはHANAが登場。DEAN & TABBER、Xdinary Heroesは16日の大阪にも出演する。

さらに、8月16日の東京と14日の大阪にはYUKIが登場。そのほか、AKMU、TWSの出演が決定。16日の東京にはamazarashiも登場する。

なおチケットは『3DAYチケット（大阪のみ）』、『1DAYチケット』、『プラチナチケット』の抽選特典付きオフィシャル先行が先着順で受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）