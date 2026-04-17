北朝鮮国営の朝鮮中央通信は16日、金正恩朝鮮労働党総書記が前日の15日、故金日成主席の生誕記念日「太陽節」に際し、平壌の錦繍山太陽宮殿への参拝に代えて、朝鮮人民軍西部地区の連合部隊傘下にある砲兵部隊による砲射撃競技を視察したと報じた。同通信によると、競技は仮想の戦術環境を想定した訓練形式で実施され、努光哲国防相、李永吉総参謀長、金成基総政治局長ら軍首脳が同行した。金総書記は「砲兵戦力の運用は作戦や戦闘