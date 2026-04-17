北朝鮮国営の朝鮮中央通信は16日、金正恩朝鮮労働党総書記が前日の15日、故金日成主席の生誕記念日「太陽節」に際し、平壌の錦繍山太陽宮殿への参拝に代えて、朝鮮人民軍西部地区の連合部隊傘下にある砲兵部隊による砲射撃競技を視察したと報じた。

同通信によると、競技は仮想の戦術環境を想定した訓練形式で実施され、努光哲国防相、李永吉総参謀長、金成基総政治局長ら軍首脳が同行した。金総書記は「砲兵戦力の運用は作戦や戦闘、ひいては戦争の勝敗を左右する最も重要な要因だ」と述べ、重要な節目ごとに訓練競技を頻繁に実施するよう指示。伝統的戦力である砲兵の重要性を改めて強調し、軍の即応態勢強化を直接求めた。

韓国統一省によると、金総書記が太陽節当日に軍事活動を視察するのは初めて。ただし前後の日程での軍事行動は過去にも確認されており、2023年には大陸間弾道ミサイル（ICBM）「火星18」の初試験発射を現地指導し、2022年4月17日には新型戦術誘導兵器の試験を、2019年4月16日には空軍訓練を視察している。

一方、金総書記は今回も含め、錦繍山太陽宮殿への参拝を４年連続で見送った。昨年や2023年も、太陽節翌日に華城地区の竣工式など別の公開活動に出席しており、今年2月の故金正日総書記の誕生日（光明星節）でも参拝は確認されていない。

ただ、朝鮮労働党機関紙・労働新聞の同日付2面では、金日成主席の業績と「恩徳」を称える記事が掲載され、「偉大な首領様」などの表現が繰り返された。指導者崇拝の叙事は維持されているとみられる。

近年、北朝鮮では「太陽節」の呼称に代え、「4・15」や「4月の祝日」などの表現が増えている。ただ今回の記事でも「慶事の4月の祝日」や「太陽節に際して」との文言が使われており、「太陽節」という名称自体が完全に消えたわけではない。