国内有数の馬産地を通る自動車専用道国土交通省 室蘭開発建設部は2026年2月13日、北海道の道央エリアで敷設工事を進めている「日高自動車道」のうち、日高厚賀IC〜新冠（にいかっぷ）IC間の延長9.1kmが、2月28日に開通すると発表しました。同日15時から一般開放され、供用が開始されています。日高道は、国土交通省が管轄する一般国道235号として指定されている自動車専用道路です。【画像】超便利!? これが「31分劇的ショ