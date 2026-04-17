ニュージーランドと韓国にルーツを持つインディーポップアーティスト hanbeeが、新曲「city time」を本日4月17日に配信リリースした。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、「風と町」で描く“営み”の普遍性と尊さ『風、薫る』との共振から紡がれた確かな希望） 本楽曲は、6月19日にリリース予定のフルアルバム『daydream radio』からの先行シングル。“都会の中で美しさを見つけること