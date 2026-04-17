ニュージーランドと韓国にルーツを持つインディーポップアーティスト hanbeeが、新曲「city time」を本日4月17日に配信リリースした。

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本楽曲は、6月19日にリリース予定のフルアルバム『daydream radio』からの先行シングル。“都会の中で美しさを見つけること”をテーマにした楽曲で、hanbeeは「忙しい都市生活は時々耐えられないほど寂しくなる事があります。『city time』は都市生活のそういう寂しさと大変さの事を語る曲です。」と語っている。

・hanbee コメント（「city time」について）

忙しい都市生活は時々耐えられないほど寂しくなる事があります。『city time』は都市生活のそういう寂しさと大変さの事を語る曲です。高いビルのせいで見当たらない星空、そしてどこにあるのか分からない自分の居場所を探していることの話。

（文＝リアルサウンド編集部）